  • فیصل آباد
ٹوبہ: رنگ روڈ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے سے ٹریفک متاثر

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کے اطراف رنگ روڈ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے سے ہیوی ٹریفک کو اندرونِ شہر سے گزرنا پڑ رہا ہے جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

ذرائع کے مطابق شہر کے اطراف تمام بائی پاس روڈز مکمل ہو چکے ہیں اور رنگ روڈ کی تعمیر نے ٹریفک کے بوجھ میں کمی کی ہے ۔ تاہم شورکوٹ روڈ کو رجانہ روڈ سے ملانے کے لیے ریلوے لائن پر تاحال پھاٹک نصب نہیں کیا گیا۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے محکمہ ریلوے کو فنڈز فراہم کیے جانے کے باوجود منصوبے میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے ۔اس صورتحال کے باعث دیگر شہروں سے آنے والی ہیوی ٹریفک مجبوراً شہر کے اندر سے گزرتی ہے جس سے روزانہ ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، حادثات کے خدشات بڑھ گئے ہیں جبکہ گرد و غبار کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ریلوے پھاٹک کی تنصیب میں مزید تاخیر ہوئی تو رنگ روڈ کی افادیت ختم ہو جائے گی اور ٹریفک کا دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔ شہریوں اور سماجی تنظیموں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے پر فوری عمل درآمد کر کے ریلوے پھاٹک نصب کیا جائے تاکہ بڑھتے مسائل سے نجات مل سکے ۔

 

