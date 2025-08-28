صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :کمسن بچی سے مبینہ زیادتی ،ملزم دھمکیاں دیکر فرار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ستیانہ کے علاقے میں کمسن بچی سے مبینہ زیادتی کا افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا۔ایف آئی آر کے مطابق گاؤں نمبر 74 کے رہائشی محمد خالد نے پولیس کو بتایا کہ اس کی 7 سالہ بیٹی کو محلے کے ہی ایک شخص نے ورغلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔

 واقعہ 26 اگست کی صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا۔ واقعے کے بعد بچی کی حالت بگڑنے پر اہل خانہ نے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ۔اہل خانہ کے مطابق ملزم نے جرم کے بعد بچی کو ڈرا دھمکا کر گھر چھوڑا اور کسی کو اطلاع دینے کی صورت میں نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیں۔ایس ایچ او تھانہ ستیانہ کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں کارروائی مزید آگے بڑھائی جائے گی ۔

 

