مقدمہ کی پیروی کرنے پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی

  • فیصل آباد
مقدمہ کی پیروی کرنے پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)مقدمہ کی پیروی کرنے پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا۔ واقعہ 109گ ب کے قریب پیش آیا۔ محمد نصیر احمد ولد بشیر احمد نے پولیس کو درخواست دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے ۔

 10 اگست کی شب محمد رفیق ولد غلام فرید اور محمد وارث ولد رحمت علی موٹر سائیکلوں پر گاؤں کی طرف آرہے تھے کہ اﷲ اکبر فیکٹری پل سیم کے قریب ملز موں دانش، محمد آصف اور امجد مسلح اسلحہ کے ساتھ ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور للکارا مارا کہ ‘‘تنویر اور رفیق کو اقرا کے مقدمہ کی پیروی کرنے کا مزہ چکھا دو’’۔اسی دوران محمد آصف نے 12 بور کاربین سے سیدھا فائر کیا جو محمد رفیق کے دائیں کندھے اور بازو پر لگا۔ رفیق شدید زخمی ہوکر زمین پر گر گیا جبکہ تنویر خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ شور واویلا پر محمد وارث اور محمد نصیر موقع پر پہنچ گئے ۔زخمی کو شدید زخمی حالت میں آر ایچ سی کھرڑیانوالہ منتقل کیا گیا۔ وجہ عناد یہ ہے کہ اقراء بی بی، جو کہ ملزم آصف کی ہمشیرہ ہے ، نے اپنے داماد محمد عدنان کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا جس کی پیروی محمد رفیق اور درخواست گزار کر رہے تھے ۔ 

 

