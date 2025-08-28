صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کر کے شہری کو لوٹ لیا

  • فیصل آباد
نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کر کے شہری کو لوٹ لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سدھو پورہ کے۔۔۔

 قریب رحمان علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر خود کو پولیس ملازم ظاہر کرتے ہوئے اس سے روک لیا اور تلاشی لینے کے بہانے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون نکال لیا اور قریبی تھانے پہنچنے کا بول کر موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش کا سلسلہ شروع کردیا ہے ۔

 

