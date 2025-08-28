میاں بیوی کو گھر گھس کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنادیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)میاں بیوی کو گھر میں گھس کر مبینہ بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چیک نمبر 142 رب کی رہائشی سونیا نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
وہ اپنے خاوند کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز م سابقہ رنجش کی بنا پر زبردستی گھر میں داخل ہو گئے اور دونوں میاں بیوی کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ خاتون کے کپڑے پھاڑ دیئے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔