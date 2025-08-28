صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں بیوی کو گھر گھس کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنادیا

  • فیصل آباد
میاں بیوی کو گھر گھس کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنادیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)میاں بیوی کو گھر میں گھس کر مبینہ بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چیک نمبر 142 رب کی رہائشی سونیا نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 وہ اپنے خاوند کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز م سابقہ رنجش کی بنا پر زبردستی گھر میں داخل ہو گئے اور دونوں میاں بیوی کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ خاتون کے کپڑے پھاڑ دیئے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آنیوالے دنوں میں آٹے کی قلت، قیمت بڑھنے کاخدشہ

سیلاب ،محکمہ صحت و آبادی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ

سپورٹس کمپلیکس :لان اور جاگنگ ایریا کو بہتر بنانے کی ہدایت

پرائم ہیلتھ کیئر ہسپتال جوہر ٹاؤن ایک مثالی ادارہ :جہاں آرا وٹو

اوپن یونیورسٹی نے نیا ڈگری پروگرام متعارف کرادیا

واسا کی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہنگامی حکمت عملی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن