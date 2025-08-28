چنیوٹ: 2 چکن شاپس،2 فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ سیل
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے چھوٹے بڑے فوڈ پوائنٹس کی یکساں سرپرائز چیکنگ جاری ہے ۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 2 چکن شاپس اور 2 معروف فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کو سیل کردیا۔۔۔
جبکہ ناقص کیچپ اور دیگر ممنوعہ اشیا تلف کر دی گئیں۔سرگودھا روڈ، غازی چوک، احمد نگر اور نواحی علاقوں میں کی جانے والی کارروائیوں کے دوران صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، گندے فریزر اور حشرات کی بھرمار پائی گئی۔ اس کے علاوہ فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس اور دیگر لازمی ریکارڈ بھی موجود نہیں تھے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق بارہا اصلاحی نوٹس اور جرمانوں کے باوجود بہتری نہ لانے پر ریسٹورنٹس کو سیل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قوانین کے مطابق حشرات کی روک تھام اور صفائی ستھرائی کے مؤثر انتظامات نہ ہونا سنگین خلاف ورزی ہے ، جس پر سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔