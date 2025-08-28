ماموں کانجن:نوجوان کپڑے استری کرتے کرنٹ لگنے سے جابحق
ماموں کانجن( نمائندہ دنیا ) بتایا گیا ہے کہ ماموں کانجن کے نواحی گاوں چک 510گ ب کا رہائشی نوجوان شہزاد ولد کمبیر اپنے کپڑے استری کر رہا تھااچانک استری میں کرنٹ آجانے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا متوفی کو نماز جنازہ کے بعد انکے آبائی قبرستان میں سپردخاک کردیا گیا۔
بتایا گیا ہے کہ ماموں کانجن کے نواحی گاوں چک 510گ ب کا رہائشی نوجوان شہزاد ولد کمبیر اپنے کپڑے استری کر رہا تھااچانک استری میں کرنٹ آجانے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا متوفی کو نماز جنازہ کے بعد انکے آبائی قبرستان میں سپردخاک کردیا گیا۔