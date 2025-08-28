صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، ناقص دودھ والی گاڑیوں کو جر مانے

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں کارروائیاں کرتے ہوئے دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔

 دورانِ کارروائی 3 ہزار 540 لٹر دودھ لکٹوسکین مشین کے ذریعے چیک کیا گیا، معیار پر پورا نہ اترنے والی گاڑیوں پر موقع پر ہی بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔فوڈ سیفٹی ایکٹ کی خلاف ورزی، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 75 ہزار روپے جرمانے عائد کیے گئے ، جبکہ 2 فوڈ پوائنٹس کو سنگین خلاف ورزیوں پر اصلاح تک سیل کر دیا گیا۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا اور 72 ایکڑ رقبے کا معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران 18 لٹر خراب تیل، 15۔7 کلو ممنوعہ اشیاء، 4 لٹر دودھ، 4 کلو ساس و کیچپ، 1 کلو کیڑے لگی مصالحہ جات اور 1۔2 کلو گلی سڑی سبزیاں تلف کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ 1 کلو میٹھا سوڈا، 0۔875 کلو ٹارٹری اور 0۔070 کلو رنگ کٹ قبضے میں لے لیے گئے ۔

 

