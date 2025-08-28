سیوریج مسائل،نجات کے سکیموں کو مکمل کیاجائے :ایم ڈی واسا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا ہے کہ شہریوں کو سیوریج مسائل سے نجات کے مستقل حل کے لئے اے ڈی پی سکیموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔۔۔
جبکہ تعمیراتی کاموں میں تصدیق شدہ پائپ اور منظور کردہ ڈیزائن کو لازمی مدنظررکھا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کے دوران کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کنسٹرکشن ویسٹ فاروق نجیب اور ڈائریکٹر کنسٹرک ایسٹ علی احمد بھی موجود تھے ۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے مزید کہا کہ شہریوں کو معیاری سیوریج آپریشنز کی سروسز کے لئے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے جبکہ کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک تعمیراتی کاموں کی کڑی مانیٹرنگ کرے اس کے ساتھ ساتھ منظور کردہ ڈیزائن اور سپیسی فیکیشن کے مطابق تعمیراتی کام کروائے جائیں۔ انہوں نے واسا کے کوالٹی کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کو بچھائے جانے والے پائپس کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی تاکید بھی کی ۔