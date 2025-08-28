صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج مسائل،نجات کے سکیموں کو مکمل کیاجائے :ایم ڈی واسا

  • فیصل آباد
سیوریج مسائل،نجات کے سکیموں کو مکمل کیاجائے :ایم ڈی واسا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا ہے کہ شہریوں کو سیوریج مسائل سے نجات کے مستقل حل کے لئے اے ڈی پی سکیموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔۔۔

 جبکہ تعمیراتی کاموں میں تصدیق شدہ پائپ اور منظور کردہ ڈیزائن کو لازمی مدنظررکھا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کے دوران کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کنسٹرکشن ویسٹ فاروق نجیب اور ڈائریکٹر کنسٹرک ایسٹ علی احمد بھی موجود تھے ۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے مزید کہا کہ شہریوں کو معیاری سیوریج آپریشنز کی سروسز کے لئے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے جبکہ کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک تعمیراتی کاموں کی کڑی مانیٹرنگ کرے اس کے ساتھ ساتھ منظور کردہ ڈیزائن اور سپیسی فیکیشن کے مطابق تعمیراتی کام کروائے جائیں۔ انہوں نے واسا کے کوالٹی کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کو بچھائے جانے والے پائپس کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی تاکید بھی کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کا گرینڈ آپریشن،56لاکھ روپے وصول

سیلاب متاثرہ علاقوں کے سکولوں میں کلاسز معطل،ریکارڈ،فرنیچر محفوظ کرنے کا حکم

ڈی سی ،ڈی پی او وہاڑی کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک

گگومنڈی نادرا آفس میں ان ٹرینڈ عملہ، شہری مشکلات کا شکار

جماعت اسلامی محض سیاسی نہیں بلکہ انسانی فلاح و انصاف کی تحریک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن