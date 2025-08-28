سیلاب ،حفاظتی و ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں :ڈپٹی کمشنر
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)دریائے راوی میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ ازکا سحر و دیگر افسروں کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔
اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری سیلاب الرٹ کے بعد ضلعی انتظامیہ پوری طرح متحرک ہو گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر اور سی پی او نے دورے کے دوران تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور ہنگامی صورتحال میں فوری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔اس موقع پر مقامی آبادی کو آگاہ کیا گیا کہ دریائے راوی میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ موجود ہے لہٰذا مکین فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے تمام حفاظتی و ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔