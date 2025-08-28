آ ر پی او کا چنیوٹ ، جھنگ کا دورہ ، سیلابی صورتِ حال کا جائزہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر نے سیلابی صورتِ حال کے حوالے سے ضلع چنیوٹ اور جھنگ کا دورہ کیا۔ آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے کمشنر فیصل آباد مریم خان کے ہمراہ متاثرہ اضلاع کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ، ڈپٹی کمشنر جھنگ، پاک فوج کے افسروں اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے ۔ضلعی افسروں نے سیلاب کی موجودہ صورتِ حال، امدادی سرگرمیوں، فلڈ ریلیف کیمپوں اور ہنگامی اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آر پی او فیصل آباد نے سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کیا، متاثرہ مقامات کا جائزہ لیا اور مقامی لوگوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے امدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنانے کی ہدایت کی اور متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کرنیوالے افراد کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بعدازاں افسران نے فلڈ ریلیف کیمپوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں موجود سہولیات کے بارے میں متاثرین سے استفسار کیا۔ آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے کہا کہ پنجاب پولیس کے افسران و جوان دیگر ریسکیو اداروں کے ہمراہ فرنٹ لائن پر اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔