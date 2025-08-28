صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ اور پیرمحل کے 48 دیہات خالی کرا رہے ہیں:نعیم سندھو

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا ہنگامی اجلاس ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو اور ڈی پی او عبادت نثار کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جمیل حیدر شاہ۔۔۔

 اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ سیال، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں فراز منیر سمیت ایریگیشن، زراعت، لائیو سٹاک، سوشل ویلفیئر، تعلیم، صحت، ہائی وے ، سوئی گیس، واپڈا اور ٹریفک کے محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے اجلاس کو بتایا کہ تحصیل کمالیہ اور پیرمحل کے 48 دیہاتوں کو خالی کرایا جا رہا ہے ، جبکہ 5 ریلیف کیمپ اور کنٹرول روم قائم کر دئیے گئے ہیں جہاں سے پانی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے ۔ محکمہ انہار کے مطابق بلوکی ہیڈ سے نکلنے والا پانی 24 گھنٹوں میں ہیڈ سدھنائی تک پہنچ جائے گا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

 

