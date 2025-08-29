کمالیہ:خواتین کو بے آبرو کرنے زرعی زمین پر قبضے کی کوشش
کمالیہ(نمائندہ خصوصی)خواتین کو بے آبرو کرنے اور زرعی زمین پر قبضے کی کوشش کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
محمد حنیف نے تھانہ رجانہ میں درخواست دی کہ اس کی بیوی اور ہمشیرہ چک 536 گ ب کے کھیتوں سے چارہ لینے گئی تھیں اسی دوران ملزمان محمد انور وغیرہ کلہاڑیوں سے مسلح ہوکر وہاں پہنچ گئے ۔ ملز موں نے اس کی بیوی کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور برسیم کی فصل کاٹ کر تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کا نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ رقبہ پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔