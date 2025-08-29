صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرغیوں کی آلائشیں اکٹھی کرنے والی گاڑیوں سے تعفن

  • فیصل آباد
مرغیوں کی آلائشیں اکٹھی کرنے والی گاڑیوں سے تعفن

پیرمحل (نمائندہ دُنیا)برائلر مرغیوں کی آلائشیں اکٹھی کرنے والی گاڑیاں شہریوں کے لیے دردِسر بن گئی ہیں۔ کھلے ڈرموں اور موٹرسائیکل رکشوں پر آلائشوں کی ترسیل کے باعث بدبو اور تعفن نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔

 تعفن سے شہری سانس اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔پیرمحل شہر اور گردونواح میں قائم برائلر سیل مراکز سے آلائشیں کھلے ٹرالرز اور رکشوں میں اکٹھی کر کے گھروں میں رکھے ڈرموں میں ڈالی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان راستوں اور محلوں کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔سماجی و فلاحی تنظیموں نے ڈی سی او ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فوری نوٹس لینے اور شہریوں کو آلائشیں اکٹھی کرنے والی ان گاڑیوں سے نجات دلانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

106سڑکوں کی مرمت کا اعلان،75کروڑ مختص

فلور ملزمالکان کی من مانیاں،قیمتوں میں اضافے کے بعد آٹے کے بحران کا خدشہ

گورنر سے اسپیشل انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن کی ملاقات

سی ڈی سی اور اے کے ڈی سکیورٹیز کے درمیان معاہدہ

کمشنر کی ہدایت پرمختلف علاقوں سے تجاوزات کاخاتمہ

ٹریفک نظام میں بہتری کیلئے ڈی آئی جی کے 7احکامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ