مرغیوں کی آلائشیں اکٹھی کرنے والی گاڑیوں سے تعفن
پیرمحل (نمائندہ دُنیا)برائلر مرغیوں کی آلائشیں اکٹھی کرنے والی گاڑیاں شہریوں کے لیے دردِسر بن گئی ہیں۔ کھلے ڈرموں اور موٹرسائیکل رکشوں پر آلائشوں کی ترسیل کے باعث بدبو اور تعفن نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔
تعفن سے شہری سانس اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔پیرمحل شہر اور گردونواح میں قائم برائلر سیل مراکز سے آلائشیں کھلے ٹرالرز اور رکشوں میں اکٹھی کر کے گھروں میں رکھے ڈرموں میں ڈالی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان راستوں اور محلوں کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔سماجی و فلاحی تنظیموں نے ڈی سی او ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فوری نوٹس لینے اور شہریوں کو آلائشیں اکٹھی کرنے والی ان گاڑیوں سے نجات دلانے کا مطالبہ کیا ہے ۔