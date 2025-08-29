ٹوبہ :ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ، 22 کیسز پیش کیے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید جمیل حیدر شاہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف ندیم سمیت متعلقہ ممبران نے شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں مجموعی طور پر 22 کیسز پیش کیے گئے ، جن میں سے 4 کیسز عدالت کو پراسیکیوشن کے لیے بھجوائے گئے ، 10 کیسز میں وارننگ جاری کی گئی، ایک کیس میں ڈی سیل کی منظوری دی گئی، ایک کیس کو مسترد کر دیا گیا، ایک کیس دوبارہ انویسٹی گیشن کے لیے بھیج دیا گیا، جبکہ 5 کیسز کو موخر کر دیا گیا،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید جمیل حیدر شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو معیاری اور محفوظ ادویات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔