زرعی شعبہ ملکی زرمبادلہ میں 25 فیصد حصہ ڈال رہا :ڈاکٹر جاوید
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پاکستان کی 70 فیصد آبادی کا روزگار زراعت اور لائیو سٹاک سے منسلک ہے جبکہ زرعی شعبہ ملکی زرمبادلہ کمانے میں 25 فیصد حصہ ڈال رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیف سائنٹسٹ شعبہ گندم ڈاکٹر جاوید احمد نے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں بوران کوٹڈ یوریا کے استعمال کی اہمیت پر منعقدہ فارمر ڈے کے موقع پر کیا۔
تقریب میں پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر علیم سرور، ڈاکٹر محمد عارف، ڈاکٹر ضیاء چشتی، ڈاکٹر ثمرین صدیق، ڈاکٹر حنا جاوید، ڈاکٹر عبدالمجید، ڈائریکٹر و ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچرل انفارمیشن ڈاکٹر آصف علی و محمد اسحاق لاشاری سمیت زرعی سائنسدانوں اور ترقی پسند کاشتکاروں نے شرکت کی۔ڈاکٹر عابد نیاز، چیف سائنٹسٹ سائل کیمسٹری اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز نے کہا کہ زمینوں کی زرخیزی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نامیاتی مادّہ میں اضافہ اور زمینوں کی دیکھ بھال ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں گندم، کپاس، دھان، مکئی، کماد، تیلدار اجناس کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کو فروغ دے کر فوڈ سکیورٹی یقینی بنائی جا سکتی ہے ۔ماہرین نے کہا کہ بوران کوٹڈ یوریا کی تیاری پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک کا نتیجہ ہے جو قابلِ تحسین ہے ۔ اس سے دیہی غربت میں کمی اور معاشی ترقی کے نئے در وا ہوں گے ۔ نجی کمپنی کے نمائندہ عمران احمد نے کہا کہ جدید پیداواری ٹیکنالوجی کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچائی جارہی ہے ۔زرعی سائنسدان ڈاکٹر اختر حسین نے کہا کہ فصلوں کی بہترین نشوونما کیلئے 25 تا 35 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت اور پی ایچ 5.5 تا 7.0 موزوں ہے ۔ ڈاکٹر عرفان الحق نے بتایا کہ بوران کوٹڈ یوریا کے ساتھ زنک و آئرن فورٹیفائیڈ اور بائیو فرٹیلائزرز کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور اخراجات میں کمی ممکن ہے ۔