صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اللہ کے عذاب سے بچنے کیلئے توبہ کرنا ہو گی:قاری ساجد

  • فیصل آباد
اللہ کے عذاب سے بچنے کیلئے توبہ کرنا ہو گی:قاری ساجد

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) مرکزی جمعیت اہلحدیث اور اہلحدیث یوتھ فورس تحصیل جھنگ کے زیرِ اہتمام ہفتہ وار تبلیغی و اصلاحی اصلاحِ معاشرہ پروگرام مرکزی جامع مسجد کوثر اہلحدیث، جھنگ بازار، جھنگ صدر میں بعد از نمازِ عشا منعقد ہوا۔

اس موقع پر شیریں بیاں مقرر قاری ساجد الرحمن سانجرانی (مدرس مرکز جامعہ اسلامیہ) نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ! پاکستان کو آنے والی آفت، سیلاب سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اُس کے رسول اکرم حضرت محمد ﷺ کے اصولوں کو بھول چکے ہیں، اسی لیے دنیا میں عذاب آتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کبھی زلزلے ، کبھی طوفانی بارشوں اور کبھی سیلاب کی شکل میں عذاب نازل ہوتا ہے ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم نماز ترک نہ کرتے ، جھوٹ نہ بولتے ، ناپ تول میں کمی نہ کرتے ، ملاوٹ نہ کرتے ، والدین کی نافرمانی اور بیحرمتی نہ کرتے ۔اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی قسم کا عذاب نہ آئے تو ہمیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی مساجد کو آباد کرنا، بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، گھروں میں ادب و احترام کو فروغ دینا لازمی ہے ۔ جب ہم یہ سب کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ