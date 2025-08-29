اللہ کے عذاب سے بچنے کیلئے توبہ کرنا ہو گی:قاری ساجد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) مرکزی جمعیت اہلحدیث اور اہلحدیث یوتھ فورس تحصیل جھنگ کے زیرِ اہتمام ہفتہ وار تبلیغی و اصلاحی اصلاحِ معاشرہ پروگرام مرکزی جامع مسجد کوثر اہلحدیث، جھنگ بازار، جھنگ صدر میں بعد از نمازِ عشا منعقد ہوا۔
اس موقع پر شیریں بیاں مقرر قاری ساجد الرحمن سانجرانی (مدرس مرکز جامعہ اسلامیہ) نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ! پاکستان کو آنے والی آفت، سیلاب سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اُس کے رسول اکرم حضرت محمد ﷺ کے اصولوں کو بھول چکے ہیں، اسی لیے دنیا میں عذاب آتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کبھی زلزلے ، کبھی طوفانی بارشوں اور کبھی سیلاب کی شکل میں عذاب نازل ہوتا ہے ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم نماز ترک نہ کرتے ، جھوٹ نہ بولتے ، ناپ تول میں کمی نہ کرتے ، ملاوٹ نہ کرتے ، والدین کی نافرمانی اور بیحرمتی نہ کرتے ۔اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی قسم کا عذاب نہ آئے تو ہمیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی مساجد کو آباد کرنا، بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، گھروں میں ادب و احترام کو فروغ دینا لازمی ہے ۔ جب ہم یہ سب کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے ۔