کمالیہ سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا برد ،20کیمپ قائم

  • فیصل آباد
کمالیہ( نمائندہ خصوصی ) دریائے راوی میں کمالیہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا برد ہو گئی دریائی کٹاؤ کا عمل بھی جاری بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد کمالیہ میں ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک کیوسک پانی کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔

 بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑے جانے کے بعد کمالیہ دریائے راوی سے ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ اس وقت تک پانی کا ریلا گزرنے کا امکان ہے جس سے کمالیہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے دریائی بیلٹ میں واقع بستیوں کو خالی کروایا جا رہا ہے 20 کے قریب دریائے راوی کنارے مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دئیے گئے ہیں سیلابی ریلا آنے کی صورت میں 50 سے زائد بستیاں زیر آب آئیں گی دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافے کا عمل جاری ہے اس وقت دریائے راوی کمالیہ کے مقام سے 55 ہزار سے زائد کیوسک کاریلہ گزر رہا ہے ۔

 

