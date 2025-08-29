صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ جنگلات کی غفلت،سینکڑوں قیمتی درخت سوکھ کر ضائع

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ جنگلات کے عملے کی مبینہ غفلت اور چشم پوشی کے باعث قومی شاہراہوں، نہروں اور سرکاری جنگلات میں لگائے گئے سینکڑوں قیمتی درخت سوکھ کر ضائع ہو رہے ہیں۔

 ذرائع کے مطابق یہ درخت کئی سال قبل بھاری رقم خرچ کر کے لگائے گئے تھے ، مگر عملے کی عدم دلچسپی اور نگرانی کے فقدان کے باعث نہ صرف درخت بیماریوں میں مبتلا ہو کر سوکھنے لگے بلکہ لاکھوں روپے کی قیمتی لکڑی بھی ضائع ہو رہی ہے ۔اطلاعات کے مطابق بعض ملازمین اپنے فرائض کی ادائیگی کے بجائے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بروقت پانی نہ ملنے اور دوائیوں کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے سرکاری اثاثہ تباہ ہو رہا ہے ۔ اسی دوران نہروں کے کناروں اور جنگلاتی علاقوں میں قیمتی درختوں کی چوری بھی معمول بن چکی ہے ۔ رات کی تاریکی میں ٹرالیوں اور ٹرکوں کے ذریعے درخت کاٹ کر لے جائے جاتے ہیں جبکہ متعلقہ اہلکار خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔عوامی حلقوں نے الزام عائد کیا ہے کہ محکمہ جنگلات کے افسران نئے پودے لگانے کے موقع پر صرف فوٹو سیشن تک محدود رہتے ہیں۔ عوامی و سماجی تنظیموں نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

