سمندری : اجتماعی شادیاں ، 16 دلہنیں پیا گھر سدھار گئیں

  • فیصل آباد
سمندری : اجتماعی شادیاں ، 16 دلہنیں پیا گھر سدھار گئیں

سمندری (نمائندہ دنیا )الشریف فاؤنڈیشن کے زیرِ انتظام اجتماعی شادیوں کی پر وقار تقریب مقامی نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں 16 دلہنیں اپنے پیا گھر سدھار گئیں۔ اس موقع پر ہر دلہن کو جہیز کا سامان بھی فراہم کیا گیا۔

تقریب میں 10 مسلمان اور 6 مسیحی جوڑے رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوئے ۔ نو بیاہتا جوڑوں کا استقبال بینڈ اور پھولوں سے کیا گیا۔تقریب کے میزبان رکنِ قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر نے بتایا کہ گزشتہ 18 برس سے یہ روایت جاری ہے جس کا آغاز ان کے والدالحاج چودھری محمد شریف مرحوم نے کیا تھا۔ چیئرمین الشریف فاؤنڈیشن اسرار شریف نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں مخلوقِ خدا کی خدمت کا موقع مل رہا ہے ۔ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے لنگر خانوں کا قیام، عمرہ کے ٹکٹوں کی تقسیم اور دیگر فلاحی منصوبے بھی جاری ہیں۔

 

