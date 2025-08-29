صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:میونسپل کمیٹی جامع شاہی مسجد کے واش رو مز کی صفائی کا مطالبہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:میونسپل کمیٹی جامع شاہی مسجد کے واش رو مز کی صفائی کا مطالبہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی جامع شاہی مسجد کے گندے واش روم میں بدبو اور غلاظت کے باعث نمازیوں کو پریشانی کا سامنا۔

 انار کلی، منڈی بازار، چوڑی بازار، موچی بازار، ٹی ایم اے موبائل مارکیٹ کے تاجر اور کچہری میں آنے والے سائلین نماز کے اوقات میں شاہی مسجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں، مگر واش روم کے بدبو دار ماحول کی وجہ سے نمازیوں اور تاجروں کو جس اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ ناقابل بیان ہے ۔تاجروں اور شہریوں نے افسرانِ بالا سے اپیل کی ہے کہ جامع شاہی مسجد کے واش روم کی فی الفور صفائی کروائی جائے ۔

 

