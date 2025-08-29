ملٹری کالج جہلم کے طالبعلم اور پنجاب سکول کی طالبہ کا اعزاز
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ملٹری کالج جہلم کے طالب علم اور پنجاب سکول اینڈ کالج جڑانوالہ کی طالبہ کا نمایاں اعزاز۔
محمد علی حسنین نے سیکنڈ ایئر میں 906 نمبر جبکہ زیمل عتیق نے نہم کے امتحانات میں 518 نمبر حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی۔تفصیلات کے مطابق ایڈووکیٹ عتیق الرحمن مان کی صاحبزادی اور پنجاب کالج جڑانوالہ کی ہونہار طالبہ زیمل عتیق نے فیصل آباد بورڈ کے امتحان نہم جماعت میں 555 میں سے 518 نمبر حاصل کیے ۔ اسی طرح بھیجتے ملٹری کالج جہلم کے طالب علم محمد علی حسنین نے سیکنڈ ایئر کے امتحان میں 906 نمبر لے کر علاقہ بھر میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔