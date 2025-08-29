12ربیع الاول انتظامات : امن کمیٹی ماموں کانجن کا اجلاس
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی ماموں کانجن میں سی او ارشد غفور کی زیر صدارت میلاد کمیٹی اور امن کمیٹی ماموں کانجن کی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں میلاد کمیٹی کے صدر حاجی محمد ظفر قادری عطاری، نائب صدر محمد اشرف محمدی، پیرزادہ زاہد اقبال عادل، قاری محمد اسلم شاہ، سید فیاض الحسن شاہ، مفتی محمد امجد عطاری، ڈاکٹر محمد ظہیر، قاری محمد عمران، قاری جاوید عطاری، قاری ریاست علی عطاری، حافظ محمد عابد علی عطاری، قاری رجب علی، عاصم چوہدری، ندیم اقبال جٹ، مولانا عبدالرشید حجازی، سید جواد حسین شیرازی سمیت دیگر علماء کرام اور تنظیمات کے سربراہان نے شرکت کی۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ازکا سحر اور سی او ارشد غفور کی طرف سے مکمل تعاون اور انتظامات کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بتایا گیا کہ صفائی ستھرائی اور شہر کی سجاوٹ کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے ۔