صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ کا مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ

  • فیصل آباد
چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ کا مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ نے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بند بلو شہابل، ٹھٹہ ماہلہ، کھروڑہ باقر اور چک مگھیانہ سمیت متعدد مقامات پر سیلابی پانی کی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے اپنے دورے کے دوران سرگودھا روڈ، شیخلی دربار اور علی آباد کا بھی معائنہ کیا جہاں انہوں نے ممکنہ متاثرہ دیہات میں ریلیف سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔مہر اکرم بھروانہ نے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بروقت محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی کونسل کا عملہ مختلف علاقوں میں ریلیف اور انخلا کے کاموں میں مصروف ہے اور متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔چیف آفیسر نے مزید کہا کہ سیلابی صورتحال پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور ضلعی کونسل کی ٹیموں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

پی این سی اے میں مون سون شجرکاری مہم افتتاح

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

بجلی بلوں میں پی ٹی وی لائسنس فیس ختم کر دی، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ