چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ کا مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ نے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بند بلو شہابل، ٹھٹہ ماہلہ، کھروڑہ باقر اور چک مگھیانہ سمیت متعدد مقامات پر سیلابی پانی کی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیا۔
انہوں نے اپنے دورے کے دوران سرگودھا روڈ، شیخلی دربار اور علی آباد کا بھی معائنہ کیا جہاں انہوں نے ممکنہ متاثرہ دیہات میں ریلیف سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔مہر اکرم بھروانہ نے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بروقت محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی کونسل کا عملہ مختلف علاقوں میں ریلیف اور انخلا کے کاموں میں مصروف ہے اور متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔چیف آفیسر نے مزید کہا کہ سیلابی صورتحال پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور ضلعی کونسل کی ٹیموں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔