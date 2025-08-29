قوم کو متحد ہو کر متاثرین کی مدد کرنا ہو گی:عبدالرشید حجازی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی، ضلعی ناظم قاری محمد ارشد، چودھری حبیب اللہ عطار، خالد محمود اعظم آبادی، مولانا بہادر علی سیف، قاری بشیر احمد عزیزی، مولانا اکرام اللہ طور، ڈاکٹر طارق عباس چودھری و دیگر رہنماؤں نے۔۔۔
حالیہ بارشوں اور دریاؤں میں سیلابی کیفیت سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ سیلابی صورتحال کے پیشِ نظر پوری قوم کو متحد ہو کر متاثرین کی مدد کے لیے میدانِ عمل میں آنا ہوگا۔ بھارتی آبی جارحیت اور شدید بارشوں کے باعث لاکھوں افراد بے گھر جبکہ سینکڑوں دیہات و قصبات زیرِ آب آ چکے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث، اہلحدیث یوتھ فورس اور ذیلی تنظیموں کے کارکن متاثرہ علاقوں میں خیمے ، خشک راشن اور ضروری سامان فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے میں بھی سرگرم ہیں۔رہنماؤں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے 78 برسوں میں ایک بھی ڈیم تعمیر نہ ہوسکا، ڈیمز کے نام پر اربوں روپے اکٹھے کر کے ہڑپ کر لیے گئے ۔ ہر سال بھارت پانی چھوڑتا ہے اور سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ جاتا ہے ، مگر حکومت پانی ذخیرہ کرنے کا انتظام نہ کرسکی۔انہوں نے قوم پر زور دیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کی جائے اور اجتماعی طور پر اللہ کے حضور توبہ و استغفار کیا جائے ۔