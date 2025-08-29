صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے گھر بر باد ، فصلیں تباہ،کسانوں کی آنکھیں نم

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے سے سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے۔ دریا کے نشیبی علاقے زیرِ آب آچکے ہیں اور مقامی آبادی اپنی جان و مال بچانے کے لیے محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔

 بچے ، بزرگ اور خواتین سروں پر سامان رکھے لمبے راستے طے کرنے پر مجبور ہیں۔کئی دیہات میں مکانات میں پانی داخل ہو چکا ہے جبکہ کھڑی فصلیں بھی برباد ہونے کے خدشے سے کسانوں کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں مسلسل متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور لوگوں کو بروقت محفوظ مقامات تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔دوسری جانب حکومتِ پنجاب نے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپس قائم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے ۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دریائے چناب کے قریب رہائش اختیار نہ کریں اور فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں تاکہ کسی بڑے جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔عوامی خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے اور متاثرہ خاندان حکومت و اداروں کی فوری مدد کے منتظر ہیں۔

 

