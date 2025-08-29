ماہِ ربیع الاول کو بھرپور انداز میں میلاد منایا جائیگا :آصف رضا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے کہا ہے کہ ماہِ ربیع الاول کو شرعی تقاضوں کے مطابق بھرپور انداز میں میلاد منایا جائے گا۔ میلاد النبی ﷺ منانے والوں کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔
محافل میلاد، ریلیوں اور جلسوں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کرنا ضلعی و پولیس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جبکہ حکومت کو صفائی ستھرائی، سیوریج اور بجلی سمیت دیگر بنیادی سہولیات کے انتظامات یقینی بنانے چاہئیں۔شریف پورہ میں آئمہ مساجد کمیٹی کے زیر اہتمام مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علما و مشائخ میلاد میں خرافات کی روک تھام کے لیے علمی کردار ادا کریں۔ پیغامِ رسالت پر عمل پیرا ہونا محبتِ رسول ﷺ کا تقاضا ہے ۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی جان، مال اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حب رسول ﷺ دینِ حق کی شرطِ اول ہے جبکہ ذکرِ مصطفی ﷺ قلبی و روحانی سکون کا ذریعہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیرتِ طیبہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے ۔ میلاد النبی ﷺ کا انعقاد امن، محبت اور رواداری کا پیغام ہے ۔ محافل میلاد میں ملک کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ اجلاس میں سید افتخار علی شاہ، مولانا عدنان سیالوی، مولانا وسیم شوکت سیفی، مولانا ریاض مہروی و دیگر علما بھی موجود تھے ۔