صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہِ ربیع الاول کو بھرپور انداز میں میلاد منایا جائیگا :آصف رضا

  • فیصل آباد
ماہِ ربیع الاول کو بھرپور انداز میں میلاد منایا جائیگا :آصف رضا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے کہا ہے کہ ماہِ ربیع الاول کو شرعی تقاضوں کے مطابق بھرپور انداز میں میلاد منایا جائے گا۔ میلاد النبی ﷺ منانے والوں کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔

 محافل میلاد، ریلیوں اور جلسوں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کرنا ضلعی و پولیس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جبکہ حکومت کو صفائی ستھرائی، سیوریج اور بجلی سمیت دیگر بنیادی سہولیات کے انتظامات یقینی بنانے چاہئیں۔شریف پورہ میں آئمہ مساجد کمیٹی کے زیر اہتمام مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علما و مشائخ میلاد میں خرافات کی روک تھام کے لیے علمی کردار ادا کریں۔ پیغامِ رسالت پر عمل پیرا ہونا محبتِ رسول ﷺ کا تقاضا ہے ۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی جان، مال اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حب رسول ﷺ دینِ حق کی شرطِ اول ہے جبکہ ذکرِ مصطفی ﷺ قلبی و روحانی سکون کا ذریعہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیرتِ طیبہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے ۔ میلاد النبی ﷺ کا انعقاد امن، محبت اور رواداری کا پیغام ہے ۔ محافل میلاد میں ملک کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ اجلاس میں سید افتخار علی شاہ، مولانا عدنان سیالوی، مولانا وسیم شوکت سیفی، مولانا ریاض مہروی و دیگر علما بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامی غفلت، دریائے راوی کی سالہا سال سے صفائی نہ ہوسکی

تمام اداروں کو فوری، مؤثر اقدامات کی ضرورت : گورنر

وزیر قانون کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ

چینی اور آٹے کی سپلائی ، دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت

سیلاب، لیسکو ہیڈکوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سنٹر قائم

ورکرز ویلفیئر سکولوں کی مرحلہ وار سولر توانائی پر منتقلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ