صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ لائیوسٹاک کا عملہ تمام فلڈ ریلیف کیمپس پر تعینات

  • فیصل آباد
محکمہ لائیوسٹاک کا عملہ تمام فلڈ ریلیف کیمپس پر تعینات

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) سیکرٹری لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب احمد عزیز تارڑ کی ہدایات پر ڈویژن فیصل آباد میں سیلاب کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے محکمہ لائیوسٹاک کا عملہ تمام فلڈ ریلیف کیمپس پر تعینات کر دیا گیا ہے۔۔۔

 اور یہ کیمپس مکمل فعال ہیں۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر نے ضلع چنیوٹ میں ویٹرنری اداروں، فلڈ ریلیف کیمپس اور لمپی سکن ڈیزیز چیک پوسٹ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے سول ویٹرنری ڈسپنسری کوٹ امیر شاہ، فلڈ ریلیف کیمپس کوٹ امیر شاہ اور لنگر مخدوم سمیت ملحقہ سیلاب متاثرہ دیہات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حاضری رجسٹر، او پی ڈی، ویکسی نیشن ریکارڈ، ادویات کا ذخیرہ اور ڈیوٹی روسٹر کا معائنہ کیا۔ڈاکٹر ندیم بدر نے موقع پر ہدایات دیں کہ بروقت ویکسی نیشن اور حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے ۔ کسانوں نے محکمہ کی فراہم کردہ ویکسی نیشن اور خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ایل ایس ڈی چیک پوسٹ پر سپرے مشینوں اور چیچڑ مار ادویات کی دستیابی چیک کی گئی جبکہ عملے کو چوکس رہنے اور لمپی سکن ڈیزیز کے تدارک پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی گئی۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ تمام ریلیف کیمپس میں فرسٹ ایڈ، ویکسین، ادویات اور علاج معالجے کی سہولت ہمہ وقت دستیاب ہونی چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چائلڈ لیبر ، 50 پوش علاقوں کی فہرستوں کی تیاری

ڈپٹی کمشنر کا رنگپورہ، نیکاپورہ ودیگرنشیبی علاقوں کا دورہ

صوبائی وزیر خواجہ سلمان کاسیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

سائرہ افضل ،کمشنر،ڈی سی کاسیلاب پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ

مجسٹریٹس گرانفروشی پر بلا امتیاز کارروائی کریں ، اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ

سمبڑیال:سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ