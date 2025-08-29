ہلالِ احمر ٹو ہسپتال کا منصوبہ 9 سال بعد بھی نامکمل
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں ہلالِ احمر ٹو ہسپتال علامہ اقبال کالونی کا منصوبہ ایف ڈبلیو ایم سی کی اجارہ داری اور دباؤ کے باعث 9 سال بعد بھی نامکمل ہے۔
ہسپتال کو الاٹ کی جانے والی 12 کنال اراضی تاحال ایف ڈبلیو ایم سی سے واگزار نہیں کرائی جا سکی جبکہ وہاں قائم عارضی ویسٹ کولیکشن پوائنٹ منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے ۔13 فروری 2016 کو اس ہسپتال کا سنگِ بنیاد رکھا گیا اور ایک سال میں او پی ڈی بلاک مکمل کر کے فعال کر دیا گیا۔ منصوبے کیلئے 20 کروڑ کی خطیر رقم مختص کی گئی تھی اور اس وقت کے ڈی سی او نورالامین مینگل نے اعلان کیا تھا کہ یہاں 300 بیڈز پر مشتمل ہسپتال تعمیر ہوگا، جس میں آپریشن تھیٹر، لیبر رومز اور وارڈز شامل ہوں گے ۔ 2017 میں توسیعی منصوبے کا نقشہ بھی پاس ہوا مگر عملی اقدامات نہ ہوسکے ۔ذرائع کے مطابق ہسپتال کے لیے مختص زمین ایف ڈبلیو ایم سی کے قبضے میں ہے اور عارضی ویسٹ کولیکشن پوائنٹ ختم نہ کیا جا سکا۔ فنڈز موجود ہونے کے باوجود توسیعی منصوبہ التوا کا شکار ہے جس سے ہلالِ احمر ہسپتال نمبر 1 پر دباؤ بڑھ گیا ہے ۔ شہریوں کے مطابق صرف ایک کولیکشن پوائنٹ کے باعث عوامی فلاح کا یہ منصوبہ رک جانا حکومت اور اداروں کی ترجیحات پر سوالیہ نشان ہے ۔