بورسٹل انسٹیٹیوٹ میں تربیتی سیشن ،شجرکاری پروگرام
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) قیدیوں کی اصلاحی سرگرمیوں کے تحت بورسٹل انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں تربیتی سیشن کے بعد شجرکاری اور بیگز و کھانے کی تقسیم کا خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔
اس پروگرام کا انعقاد اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرک (SERC) پراجیکٹ برائے چائلڈ پرزنرز صوفیہ رضوان نے کیا۔تقریب میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بورسٹل انسٹیٹیوٹ فیصل آباد سید عابد علی، صدر قیدی فلاحی سوسائٹی اسلم ڈھیڈی، حنا اسلم، نازیہ محسن اور فاروقِ اعظم بھی شریک ہوئے ۔ پروگرام کے دوران بورسٹل انسٹیٹیوٹ میں 59 پودے لگائے گئے جبکہ قیدی بچوں میں 50 بیگز تقسیم کیے گئے ۔مزید برآں، سیلانی ویلفیئر کی جانب سے قیدی بچوں اور عملے کو کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ فلاحی سرگرمیوں میں قیدی فلاحی سوسائٹی کی رکن نازیہ محسن نے پودے اور بیگز فراہم کیے ۔