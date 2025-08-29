صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ: موٹر وے پر گاڑی چھیننے کی کوشش ناکام

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دُنیا )نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ایم فور سیکٹر ون نے گاڑی چھیننے کی کوشش ناکام بنا دی۔

 موٹروے پولیس کو ہیلپ لائن 130 پر اطلاع ملی کہ ضلع سرگودھا کی تحصیل ساہیوال کا رہائشی شخص کرائے پر رینٹ اے کار چلاتا ہے۔ چند افراد نے اس سے ٹویوٹا کرولا کرائے پر لی اور موٹروے پر سفر کے دوران ٹوبہ شورکوٹ سیکشن میں ڈرائیور سے گاڑی چھین کر فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مذکورہ گاڑی کو ٹوبہ انٹرچینج کے قریب روک لیا، پولیس نے تعاقب کر کے دونوں ملز موں کو گرفتار کر لیا۔

 

