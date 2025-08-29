مسائل کے حل میں تاخیر پر کارروائی ہو گی: آصف چودھری
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے خبردار کیا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں تاخیر کرنے والے سٹاف کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اس لیے افسران اور عملہ دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ درخواست گزاروں کو تیز رفتار ریلیف فراہم کریں۔
وہ اپنے دفتر میں حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سن رہے تھے ۔ مختلف شعبوں کے انچارج افسروں بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے متعدد درخواستوں پر فوری احکامات جاری کیے اور کہا کہ ادارہ تیز رفتار سروس ڈیلیوری کے لیے پرعزم ہے ۔ اس مقصد کیلئے سروسز کے معیار اور شعبہ جاتی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کیلئے جدید اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے رئیل ٹائم اجرا کے جدید دفتری انتظامات کامیابی سے جاری ہیں جو ایف ڈی اے کا امتیازی اعزاز ہے ۔ اسی طرح مربوط نظام کے تحت مختلف درخواستوں پر رپورٹس اب آن لائن دستیاب ہوں گی جس سے ٹاؤن پلاننگ رپورٹ، نقشہ جات کی منظوری اور مختلف این او سی کے اجرا میں تیزی آئے گی۔