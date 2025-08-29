صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسائل کے حل میں تاخیر پر کارروائی ہو گی: آصف چودھری

  • فیصل آباد
مسائل کے حل میں تاخیر پر کارروائی ہو گی: آصف چودھری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے خبردار کیا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں تاخیر کرنے والے سٹاف کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اس لیے افسران اور عملہ دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ درخواست گزاروں کو تیز رفتار ریلیف فراہم کریں۔

وہ اپنے دفتر میں حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سن رہے تھے ۔ مختلف شعبوں کے انچارج افسروں بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے متعدد درخواستوں پر فوری احکامات جاری کیے اور کہا کہ ادارہ تیز رفتار سروس ڈیلیوری کے لیے پرعزم ہے ۔ اس مقصد کیلئے سروسز کے معیار اور شعبہ جاتی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کیلئے جدید اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے رئیل ٹائم اجرا کے جدید دفتری انتظامات کامیابی سے جاری ہیں جو ایف ڈی اے کا امتیازی اعزاز ہے ۔ اسی طرح مربوط نظام کے تحت مختلف درخواستوں پر رپورٹس اب آن لائن دستیاب ہوں گی جس سے ٹاؤن پلاننگ رپورٹ، نقشہ جات کی منظوری اور مختلف این او سی کے اجرا میں تیزی آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

پی این سی اے میں مون سون شجرکاری مہم افتتاح

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

بجلی بلوں میں پی ٹی وی لائسنس فیس ختم کر دی، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ