گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سرفراز کو ایکسیلنس ایوارڈ ملنے پر مبارکباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر کو ایکسیلنس ایوارڈ ملنے پر ڈاکٹر سرفراز احمد نے دلی مبارکباد پیش کی ہے۔
یہ ایوارڈ اُن کی قائدانہ صلاحیتوں، علمی خدمات اور تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی کا اعتراف ہے ۔ڈاکٹر سرفراز احمد نے کہا کہ وائس چانسلر کی قیادت میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے علمی، تحقیقی اور انتظامی شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے جو لائقِ تحسین ہے ۔ اُن کی انتھک محنت، وژن اور طلبہ و اساتذہ کے لیے بے لوث خدمات نے ادارے کو قومی سطح پر ممتاز مقام دلایا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایکسیلنس ایوارڈ وائس چانسلر کی کامیابیوں اور مسلسل جدوجہد کا مظہر ہے ۔