الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کا اجلاس ، سیلاب پر تشویش
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ یہ بات صدر الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ رانا عتیق الرحمن نے کہی۔الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کی ایگزیکٹو باڈی کا ماہانہ اجلاس۔۔۔
صدر رانا عتیق الرحمن اور امیر جماعت اسلامی جڑانوالہ ڈاکٹر سعید احمد کی زیرِ صدارت دفتر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور روڈ پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ سے متعلقہ امور پر باہمی مشاورت کے بعد اہم فیصلے کیے گئے ۔اجلاس کے شرکا نے ملک کی موجودہ سیلابی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام کو جلد شروع کرنے پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر صدر رانا عتیق الرحمن کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ میں تمام شعبہ جات میں بھرپور طریقے سے خدمات انجام دے رہی ہے ۔ اجلاس میں ڈائریکٹر کفالت یتامیٰ ذوالفقار گوریجہ، ڈائریکٹر تعلیم ملک ابوبکر، ڈائریکٹر کمیونٹی سروسز رانا سلطان محمود خاں، ڈائریکٹر بنو قابل پروگرام عثمان نفیس مغل، ڈائریکٹر ہیلتھ طاہر خاں منج، میڈیا کوآرڈینیٹر حافظ عبدالحئی ملک، وقاص اللہ خان اور امیر جماعت اسلامی پی پی 101 زاہد حسین نے بھی شرکت کی۔