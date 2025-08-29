ادویات، راشن ،ضروری سامان کا سٹاک کر لیا :نعیم سندھو
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا ہے کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ان کے جان و مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔
دریائے راوی میں متوقع سیلاب کے پیش نظر بروقت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ادویات، راشن اور دیگر ضروری سامان کا سٹاک کر لیا گیا ہے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔انہوں نے بتایا کہ حفاظتی بندوں اور پشتوں کی مسلسل نگرانی جاری ہے جبکہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ اور طغیانی پر بھی خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے ۔ فلڈ کنٹرول پلان پر عملدرآمد کے لئے متعلقہ ادارے پوری طرح الرٹ ہیں۔یہ بات انہوں نے دریائے راوی کے قریب مختلف چکوک، آبادیوں اور فلڈ ریلیف کیمپوں کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔