اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان نے موضع بدھ رجبانہ سمیت قریبی آبادیوں اور حساس علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔`

 اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ مہر واصف علی نول، انچارج چوکی شورکوٹ سٹی ثناء اﷲ نول، اور پولیس کی نفری بھی ہمراہ موجود تھی پولیس اہلکاروں نے دریا کے قریب رہائش پذیر خاندانوں کے مال مویشی، گھریلو سامان اور قیمتی اشیا کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ۔

