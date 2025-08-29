ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈی پی او بلال افتخار کیانی و پاک فوج کے افسران نے فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کرکے انتظامات کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں۔پانی کی آمد کو لمحہ بہ لمحہ مانیٹر کیا جارہا ہے ۔ پاک فوج بھی کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ موجود ہے ۔دریا کے نشیبی علاقوں سے ابتک 72 ہزار سے زائد لوگوں کو اور 48 ہزار سے زائدمال مویشیوں کو منتقل کیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ پاک فوج کے جوان دریا کے نشیبی علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ تحصیل شورکوٹ میں بھی دریا کے نشیبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔