صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

  • فیصل آباد
ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈی پی او بلال افتخار کیانی و پاک فوج کے افسران نے فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کرکے انتظامات کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں۔پانی کی آمد کو لمحہ بہ لمحہ مانیٹر کیا جارہا ہے ۔ پاک فوج بھی کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ موجود ہے ۔دریا کے نشیبی علاقوں سے ابتک 72 ہزار سے زائد لوگوں کو اور 48 ہزار سے زائدمال مویشیوں کو منتقل کیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ پاک فوج کے جوان دریا کے نشیبی علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ تحصیل شورکوٹ میں بھی دریا کے نشیبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیو مہم،5لاکھ 70ہزار بچے ہدف

زکریا یونیورسٹی :انسداد بجلی چوری مہم، پروفیسروں کی مزاحمت

ڈپٹی کمشنر کی ایوب چوک کی آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت

انرویل ڈسٹرکٹ 340کی نومنتخب عہدیداروں کو بیجز لگانے کی تقریب

کہروڑپکا :وزیر مملکت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

امدادی سرگرمیاں ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ