ایم ڈی واسا کا عابد شیر علی ، میاں طاہر جمیل کیساتھ نیاموآنہ کا دورہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے سابق اراکین اسمبلی چودھری عابد شیر علی اور میاں طاہر جمیل کے ہمراہ نیاموآنہ کا دورہ کیا اور وہاں نئے ڈسپوزل اسٹیشن اور سیوریج سسٹم کی ترقیاتی سکیم کے حوالے سے بریفنگ لی۔
ایم ڈی واسا نے کہا کہ نیاموآنہ اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کو نکاسی آب کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے نئے ڈسپوزل سٹیشن کی تعمیر اور سیوریج لائنیں بچھانے کا پراجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں تعمیراتی میٹریل اعلیٰ کوالٹی کا ہونا لازمی ہے جبکہ کام کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے روڈ کٹس کے حوالے سے متعلقہ این او سی کے جلد حصول کی بھی تاکید کی۔پارلیمنٹرینز نے کہا اس منصوبے کی تکمیل سے چک نمبر 235 ر ب نیاموآنہ اور ملحقہ آبادیوں کو جدید اور معیاری سیوریج سہولتیں میسر آئیں گی۔ انہوں نے واسا فیصل آباد انتظامیہ کو پراجیکٹ کی بروقت تکمیل کیلئے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔اس موقع پر کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک نے پراجیکٹ کے ڈیزائن اور دیگر امور پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تعمیر میں اعلیٰ کوالٹی کے پائپ اور میٹریل کا استعمال یقینی بنایا جائے گا اور منظور شدہ ڈیزائن کے مطابق کڑی مانیٹرنگ کے تحت منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔