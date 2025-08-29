مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا ، گندگی سے شہری پریشان
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کی روایتی غفلت کے باعث شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا۔ جانوروں کی گندگی سے سیوریج سسٹم بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مختلف علاقوں میں اعلانات بھی کروائے گئے مگر تاحال کوئی کارروائی نہ کی جا سکی۔میونسپل کارپوریشن کی عدم دلچسپی کے باعث شہری علاقوں سے مویشیوں کا انخلا نہ کروایا جا سکا۔ مانانوالہ، ڈی ٹائپ کالونی، غلام محمد آباد اور مدینہ ٹاؤن، جھنگ روڈ سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں گائے بھینسوں کے باڑے موجود ہیں۔ شہری رہائشی علاقوں میں مویشیوں کی موجودگی سے گندگی اور تعفن پھیلنے سے اہل علاقہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہری حدود میں موجود جانوروں کے باڑوں سے روزانہ کئی ٹن گوبر نکلتا ہے جو سیوریج لائنوں میں شامل ہو جاتا ہے ، جس سے سیوریج لائنیں بند ہو جاتی ہیں اور علاقے میں سیوریج کے پانی سے گلیاں بھر جاتی ہیں۔
جانوروں کا انخلا نہ ہونے کی وجہ سے شہری علاقوں کی خوبصورتی بھی متاثر ہو رہی ہے ۔ مویشیوں کی گندگی پر مچھروں کی بہتات ہو جاتی ہے مگر متعلقہ ادارے اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دینے کو تیار نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ڈپٹی کمشنر اور سی ای او میونسپل کارپوریشن کو درخواستیں بھی دے چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی۔ جانوروں کی گندگی کے باعث واسا کی لائنیں خراب ہونے سے سرکاری خزانے کو بھی نقصان ہو رہا ہے مگر متعلقہ ادارے خوابِ خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری علاقوں سے جانوروں کا انخلا کروائے ۔ اقدامات کے نام پر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مختلف علاقوں میں صرف اعلانات ہی کروائے گئے ہیں لیکن تاحال کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔