موٹرویز پر کئی مقامات سے حفاظتی باڑ چوری ، مسافروں کو درپیش مسائل میں اضافہ ہو گیا
فیصل آباد(عبدالباسط سے )موٹرویز پر سفر کرنے والے مسافروں سے بھاری ٹول ٹیکس وصول کرنے کے باوجود انہیں سکیورٹی اور دیگر سروسز کی فراہمی کے اقدامات نہ ہونے کے برابر دکھائی دینے لگے ہیں۔
مختلف مقامات سے حفاظتی باڑ چوری ہونے کے باعث آئے روز ڈکیتی، چوری، راہزنی اور نوسر بازی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دوسری جانب گاڑیاں خراب ہونے یا کسی مسئلہ درپیش آنے پر امداد طلب کرنے والے شہریوں کو گھنٹوں انتظار کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے ، جس پر مسافر حکام کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق موٹرویز پر مسافروں کو درپیش مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹول ٹیکس کی مد میں بھاری رقوم وصول کرنے کے باوجود مسافروں کو مطلوبہ سہولتیں فراہم نہ کرنا موٹروے حکام کی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کے مترادف ہے ۔مسافروں کا کہنا ہے سکیورٹی فراہم کرنا تو دور کی بات، موٹرویز کی حفاظتی باڑ اور دیگر تنصیبات کی حفاظت بھی حکام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے ۔ گاڑیوں کی خرابی کی صورت میں بروقت امداد اور مرمت کا عمل بھی غیر تسلی بخش ہے ، جس کے باعث شہری گھنٹوں فیملیز کے ہمراہ کھلے آسمان تلے گرمی، سردی اور دیگر موسمی حالات سہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔شہریوں کی جانب سے شکایات درج کروانے کے باوجود حکام غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاہم ترجمان موٹروے ایم فور، عثمان شبیر کا کہنا ہے کہ \\\\\\\"بہتر سروسز کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔