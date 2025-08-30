صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے بچوں کے لئے ڈینٹل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد

  • فیصل آباد
بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے بچوں کے لئے ڈینٹل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرک(SERC) پراجیکٹ برائے چائلڈ پرزنرز دارالامان صوفیہ رضوان کی ہدایت اور روٹری کلب کاسموپولیٹن کے سابق صدر مبشر بٹ کے باہمی تعاون سے بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے بچوں کے لئے ڈینٹل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

کیمپ میں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر رفیق صدیقی نے بچوں کا معائنہ کیا اور ضروری ادویات تجویز کیں۔اس موقع پر میاں عمران نے بچوں کو دانتوں کی صحت سے متعلق آگاہی فراہم کی۔کیمپ کے دوران بچوں میں ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی تقسیم کئے گئے ۔پروگرام میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سید عابد، ڈاکٹر دانش شہزاد اور ڈاکٹر صوبیہ بھی شریک ہوئے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر SERC کی درخواست پر ڈاکٹر رفیق نے یقین دہانی کرائی کہ بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے ڈینٹل یونٹ کو فعال اور مشینری فراہم کی جائے گی اور بچوں کا ہفتہ وار معائنہ باقاعدگی سے کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی صورتحال،دریاؤں کی نگرانی کیلئے اضافی پولیس نفری تعینات

گندم کی قیمت میں 50فیصد اضافہ، آٹا مہنگا ہونے کا امکان

پی ایچ اے ملتان میں دکانوں کی تاریخی بولی مکمل

سیلاب متاثرین کیلئے کیمپ قائم‘انتظامات تسلی بخش‘ثاقب خورشید

سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد پولیس کی ترجیح، علی بن طارق

الخدمت فاؤنڈیشن کا ساہوکا میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن