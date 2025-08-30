بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے بچوں کے لئے ڈینٹل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرک(SERC) پراجیکٹ برائے چائلڈ پرزنرز دارالامان صوفیہ رضوان کی ہدایت اور روٹری کلب کاسموپولیٹن کے سابق صدر مبشر بٹ کے باہمی تعاون سے بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے بچوں کے لئے ڈینٹل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔
کیمپ میں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر رفیق صدیقی نے بچوں کا معائنہ کیا اور ضروری ادویات تجویز کیں۔اس موقع پر میاں عمران نے بچوں کو دانتوں کی صحت سے متعلق آگاہی فراہم کی۔کیمپ کے دوران بچوں میں ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی تقسیم کئے گئے ۔پروگرام میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سید عابد، ڈاکٹر دانش شہزاد اور ڈاکٹر صوبیہ بھی شریک ہوئے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر SERC کی درخواست پر ڈاکٹر رفیق نے یقین دہانی کرائی کہ بورسٹل انسٹیٹیوٹ کے ڈینٹل یونٹ کو فعال اور مشینری فراہم کی جائے گی اور بچوں کا ہفتہ وار معائنہ باقاعدگی سے کیا جائے گا۔