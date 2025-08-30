صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ سکولز کے پرنسپل کی میونسپل کمیٹی ہال جڑانوالہ میں ٹریننگ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ) این ایبلر لاہورمحکمہ ایجوکیشن کے پرائیویٹ سکولز کے پرنسپل کی میونسپل کمیٹی ہال جڑانوالہ میں ٹریننگ صبح 10سے دوپہر 1 بجے تک منعقد ہوئی۔

جس میں ڈائریکٹر این ایبلرمقصود گل ، مزمل مقصود گل،محمد منیر ،محمد جاوید اقبال پراجیکٹ منیجر این ایبلرنے این ایبلر کی ٹیم کا حصہ بننے پرتمام پرنسپلز کو ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں تعلیم کے نظام کو جدید طرز پر عام کرنے میں این ایبلر اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے ۔تمام پرنسپل سکولوں میں جدید تعلیم کے طرز کو کامیاب کروائیں۔ 

