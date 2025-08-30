چک نمبر 55 ج۔ب کی اضافی آبادی میں بجلی فراہم کردی گئی
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا) لاکھوں روپے کی لاگت سے چک نمبر 55 ج۔ب کی اضافی آبادی کو بجلی فراہم کردی گئی، جس پر علاقہ مکینوں نے راناثنااللہ سے خصوصی اظہار تشکر کیاہے ، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور رانا ثنااللہ خاں کے انتخابی حلقہ این۔
اے 100 کے نواحی گاؤں چک نمبر 55 ج۔ب خورد پور کی اضافی آبادی کے سینکڑوں گھر عرصہ دراز سے بجلی سے محروم تھے ،عوامی شکایات اور مطالبہ کو مدنظر رکھتے ہوئے راناثنائاللہ نے مذکورہ آبادی میں فوری طور پر بجلی کے ٹرانسفارمر اور پولز کی تنصیب کرتے ہوئے بجلی کی فراہمی کو پایہ تکمیل پر پہنچا یا ۔