ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سیلاب متاثرین کیلئے 20 ریلیف کیمپ قائم

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے سیلاب کی صورتحال کے متعلق ڈی سی آفس میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دریائے راوی میں کمالیہ اور پیر محل کے مقامات پر ممکنہ ہائی فلڈ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ مسلسل انتظامات کر رہی ہے۔

اور ضلع بھر میں 20 ریلیف کیمپ قائم کر د یئے گئے ہیں، جہاں متاثرہ افراد کے لیے خوراک، علاج معالجہ، پینے کے پانی اور دیگر سہولیات دستیاب ہیں، مزید برآں 52 دیہات سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور متاثرہ آبادیوں کے انخلاء کا آپریشن رات بھر جاری رہا۔

