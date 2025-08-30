جمعیت علماء اسلام جھنگ کا متاثرین سیلاب کو امداد پہنچانے کیلئے اجلاس
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) جمعیت علماء اسلام جھنگ کا متاثرین سیلاب کو امداد پہنچانے کے لیے ہنگامی اجلاس چودھری شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ کے چیمبر ضلع کچہری میں ہوا۔
جس میں فیصلہ کیا گیا کہ متاثرین سیلاب کے لیے خوراک رہائش اور نقل مکانی کے لیے گاڑیوں کا ہنگامی طور پر بندوبست کیاجائے گا ۔ علماء کرام مدارس کے دروازے سیلاب زدگان کے لیے کھول دیں۔خوراک کی فراہمی کے لیے مخیرین حضرات سے خصوصی تعاون کامطالبہ کیاگیا جبکہ فیصلہ کیاگیاکہ آئمہ و خطباء عوام الناس کو ترغیب دیں کہ جمعیت علماء اسلام جھنگ کے فلڈ ریلیف کیمپ میں امدادی سامان و نقدی پہنچائیں تاکہ انصار الاسلام کے رضا کار متاثرین تک امدادی سامان پہنچائیں۔