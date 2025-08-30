صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈجکوٹ: بیلف کاتھانے پرچھاپہ،5محبوس افرادبازیاب

  • فیصل آباد
ڈجکوٹ ( نمائندہ دنیا )لاہورہائیکورٹ کے بیلف نے تھانہ ڈجکوٹ میں چھاپہ مارکر 5 محبوس بازیاب کروالئے ، محبوس افرد میں الیاس سکنہ سانگلہ ، اصغر علی سکنہ سانگلہ ،افضال سکنہ جڑانوالہ۔۔۔

ریحان سکنہ شیخوپورہ اورشرجیل سکنہ شیخوپورہ شامل ہیں جنہیں 21 اگست کو حراست میں لیاگیااور 22 اگست کو ان کے خلاف 380 / 457 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ،تاہم روزنامچے میں فیک اور فیبریکیٹڈ انٹری تائم ٹو ٹائم ڈالی جاتی تھی، بیلف کی رپورٹ پر مقامی پولیس نے محبوس افراد کو ہائیکورٹ میں جج جواد ظفر کی عدالت میں پیش کیا جہاں پر جج نے محبوس افراد کو رہا کردیا اور ایس ایچ او تھانہ ڈجکوٹ کی محکمانہ انکوائری کاحکم دیا۔ 

