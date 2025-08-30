ڈجکوٹ: بیلف کاتھانے پرچھاپہ،5محبوس افرادبازیاب
ڈجکوٹ ( نمائندہ دنیا )لاہورہائیکورٹ کے بیلف نے تھانہ ڈجکوٹ میں چھاپہ مارکر 5 محبوس بازیاب کروالئے ، محبوس افرد میں الیاس سکنہ سانگلہ ، اصغر علی سکنہ سانگلہ ،افضال سکنہ جڑانوالہ۔۔۔
ریحان سکنہ شیخوپورہ اورشرجیل سکنہ شیخوپورہ شامل ہیں جنہیں 21 اگست کو حراست میں لیاگیااور 22 اگست کو ان کے خلاف 380 / 457 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ،تاہم روزنامچے میں فیک اور فیبریکیٹڈ انٹری تائم ٹو ٹائم ڈالی جاتی تھی، بیلف کی رپورٹ پر مقامی پولیس نے محبوس افراد کو ہائیکورٹ میں جج جواد ظفر کی عدالت میں پیش کیا جہاں پر جج نے محبوس افراد کو رہا کردیا اور ایس ایچ او تھانہ ڈجکوٹ کی محکمانہ انکوائری کاحکم دیا۔