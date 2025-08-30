صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب پر مسلط حکمران سیلاب پر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں:مقررین

  • فیصل آباد
پینسرہ(نمائندہ دنیا ) امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب نصراﷲ گورائیہ ،کسان بورڈ کے صدر سردار ظفر،یاسر اقبال کھارا۔۔۔

چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری نے پی پی 108کے زیر اہتمام ممبر کنو نشن سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ دو دہائیوں سے پنجاب پر مسلط حکمران سیلاب متاثرین کی امداد کی بجائے ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہیں ، ملک پر دس فیصد افراد مافیا بن کر قابض ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں ، عوام کا 45 فیصد ٹیکس بیرون ممالک سے قرض کے سود کی مد میں چلا جاتا ہے ،ملک کوبچانے کیلئے عوام کوباہرنکلناہوگا اورپاکستان کے مستقبل کے لئے جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا ، اس موقع پر صدر سیاسی کمیٹی راؤ نصرت،افضال شاہین ،میاں عمران عبداﷲ ،رانا عدنان ،سینئر ر ہنما رانا اکرام اﷲ ،رانا محمد رفیق کے علاوہ سینکڑوں مرد و خواتین موجود تھے ۔

