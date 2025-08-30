سمندری:پاکستان علماکونسل کے زیر اہتمام سیرت رحمت للعالمینؐ کانفرنس
سمندری (نمائندہ دنیا پاکستان علمائکونسل کے زیر اہتمام سالانہ سیرت رحمت للعالمینﷺ کانفرنس سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات حافظ مقبول احمد،صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا محمد یاسر علوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیرت رسولﷺ اپنانے میں ہی کامیابی کا راز مضمر ہے۔
پاکستان علمائکونسل سیرت رسولﷺ کو عام کرنے کیلئے ملک بھر میں ماہ ربیع الاول میں سیرت کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد کر رہی ہے ،اس موقعپر قاضی مطیع اللہ سعیدی،قاری انوار الحق علوی،مولانا اسلم قادری،مولانا شعیب بخاری، مولانا سعید احمد،یونس تحسین،حافظ محمد بلال،ملک اویس اعوان،حافظ اظہار اللہ سیفی و دیگر نے بھی خطاب کیا۔