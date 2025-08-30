صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری:پاکستان علماکونسل کے زیر اہتمام سیرت رحمت للعالمینؐ کانفرنس

  • فیصل آباد
سمندری:پاکستان علماکونسل کے زیر اہتمام سیرت رحمت للعالمینؐ کانفرنس

سمندری (نمائندہ دنیا پاکستان علمائکونسل کے زیر اہتمام سالانہ سیرت رحمت للعالمینﷺ کانفرنس سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات حافظ مقبول احمد،صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا محمد یاسر علوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیرت رسولﷺ اپنانے میں ہی کامیابی کا راز مضمر ہے۔

پاکستان علمائکونسل سیرت رسولﷺ کو عام کرنے کیلئے ملک بھر میں ماہ ربیع الاول میں سیرت کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد کر رہی ہے ،اس موقعپر قاضی مطیع اللہ سعیدی،قاری انوار الحق علوی،مولانا اسلم قادری،مولانا شعیب بخاری، مولانا سعید احمد،یونس تحسین،حافظ محمد بلال،ملک اویس اعوان،حافظ اظہار اللہ سیفی و دیگر نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن