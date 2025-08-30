جڑانوالہ: جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تقریب یوم تاسیس
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ) جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تقریب یوم تاسیس مرکز جماعت اسلامی اڈا پل 93 گ ب میں انعقاد پذیر ہوئی۔
جس میں رانا عبدالوحید نائب امیر صوبہ، ڈاکٹر سعید احمدامیر جماعت اسلامی جڑانوالہ، محمد سلیم اخترجنرل سیکرٹری، رانا عبدالمجید ، حق نوازامیر زون، طاہر خان منج نے شرکت کی اور اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ اقامت دین ، ظلم کے نظام کے خلاف عوامی بیداری کی جدوجہد ہی جماعت کا منشور ہے ،عوام کسی سیاسی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر اپنے کامل ایمان کے ساتھ جماعت اسلامی کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے ۔