ایس ایس پی آپریشنز بشری جمیل کا تھانہ کھرڑیانوالہ، بلوچنی کا اچانک دورہ
بلوچنی( نمائندہ دنیا)ایس ایس پی آپریشنز بشری جمیل نے رات گئے تھانہ کھرڑیانوالہ اور بلوچنی کا اچانک دورہ کیااور تھانہ جات کی نفری، ریکارڈ رومز، کوت اسلحہ، حوالات، بلڈنگ تھانہ جات، فرنٹ ڈیسک پر آن لائن پولیس ریکارڈ سسٹم کو چیک کیا۔
اس کے علاوہتھانہ میں محرر آفس، پولیس ملازمان کی رہائشی بارکس اور تفتیشی افسران کے رومز کی صفائی کے انتظامات کو بھی چیک کیا اورکہاکہ غیر قانونی حراست بالکل برداشت نہیں کی جائے گی تھانہ میں آنے والے شہریوں کی ہرممکن مدد کی جائے ۔تھانہ میں آنے والے شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ فیصل آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔